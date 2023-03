Vlaamse regering opnieuw bijeen over stikstof: "Het is 'time to choose'"

Sinds 10 uur vanmorgen zit de Vlaamse regering opnieuw samen over het stikstofdossier. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voerde vooraf de druk op CD&V opnieuw op. "Het is 'time to choose'", laat ze via haar woordvoerder weten. "Partijen die dit niet goedkeuren, begaan een historische vergissing."