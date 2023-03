Vlaamse regering verzet zich tegen meerdere Engelstalige universiteitsopleidingen

Hoewel Nederlands de officiële onderwijstaal is in Vlaanderen, kan er in het hoger onderwijs van die regel worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat een studierichting veel internationale studenten heeft of er bepaalde competenties in het Engels vereist worden. Een belangrijke regel daarbij is dat diezelfde opleiding daarnaast ook in het Nederlands aangeboden wordt, al kunnen ook daar uitzonderingen op aangevraagd worden.