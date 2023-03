VRT NWS-ankers Hanne Decoutere en Wim De Vilder krijgen prijs van oud-studenten rechten

De redactie wordt gelauwerd voor "verschillende programma’s die ze als justitiejournalisten mee hebben gemaakt om het brede publiek op een toegankelijke, maar toch steeds genuanceerde manier te informeren over maatschappelijke thema’s". De VALC denkt dan aan spraakmakende en indringende reportages voor onder meer "Terzake" en destijds "Panorama" (waaronder de reportages over Jonathan Jacob, euthanasie in de gevangenis, Belgische Syrië-strijders en de overbevolking in de gevangenissen), het programma "Mij overkomt het niet" en de documentairereeks "De cel vermiste personen".