Waarom stikstofnorm minder strikt is in Duitsland: "Situatie en berekening nauwelijks te vergelijken"

Zelfs als de uitstootnorm per bedrijf hoger ligt in Duitsland, betekent dat nog niet dezelfde druk op de natuur: Duitsland beslaat nu eenmaal een groter landoppervlak. Wij hebben een pak minder ruimte om de stikstofdruk bij wijze van spreken te verdelen. Bovendien zijn er in Duitsland vooral bepaalde regio's waar de stikstofemissie hoog is, zoals in noordwest-Duitsland, en is het op andere plekken een heel pak minder.

Qua globale uitstoot in verhouding tot de oppervlakte, doet België het zelfs net wat slechter dan Duitsland, geeft professor Nadia Soudzilovskaia, milieubioloog aan de UHasselt, aan. "De totaaluitstoot per jaar is zo'n 130.000 ton in België, tegenover pakweg anderhalf miljoen in Duitsland", aldus Soudzilovskaia. "Maar je moet goed beseffen dat dat oppervlak zo verschilt, dat dat in verhouding iets meer is in België".