Waarom worden vrouwen met endometriose niet serieus genomen? "Ik liep 14 jaar rond met pijn"

Esmeralda Frederickx kreeg de eerste symptomen rond haar 12e, toen ze begon te menstrueren. Ze had zoveel buikpijn dat ze in bed moest blijven, ze kon nauwelijks stappen en ze verging van de pijn. Die pijn duurde alsmaar langer, tot ze drie weken per maand pijn had die ook uitstraalde naar haar benen. Ze was extreem moe en kon niet meer helder denken. 14 jaar heeft ze gezocht naar een verklaring voor haar klachten. Ze vroeg ook zelf aan gynaecologen of het niet zou kunnen dat ze endometriose had, maar er werd haar gezegd dat dat niet kom omdat “er niets te zien was”. "Ik hoorde dat de pijn normaal was, dat ik een pijnstiller moest nemen en dat ik niet flauw moest doen." Niet alleen van dokters maar ook van haar omgeving. Ze schaamde zich en vroeg zich af of het niet tussen haar oren zat.