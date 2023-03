Spanningen lopen op tussen China en het Westen: "De vraag is niet meer of, maar wanneer er een oorlog komt"

Hoe zijn we dan zo ver gekomen? Van de Weghe vindt dat we, het Westen, dat zelf deels hebben veroorzaakt. "De laatste jaren is de anti-Chinese houding vanuit het Westen steeds groter, we zijn China gaan beschouwen als een bedreiging." Dat hebben ze daar ook gevoeld en daardoor staan economische en militaire belangen op het spel. "De VS proberen via onder meer technologie China onder bedwang te houden."