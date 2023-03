Zeehond legt werken op het strand van Knokke-Heist een tijdje stil

De hulpdiensten twijfelden of ze de zeehond moesten laten doen tot hij vanzelf zou verdwijnen, of moesten ingrijpen. Maar uiteindelijk is beslist dat het risico te groot was op die plek. "We waren onder meer bang dat het dier in het donker zou worden aangereden door zo'n bulldozer", zegt De Bruycker nog.



Zelf was de zeehond niet enthousiast over de ingreep. Hij reageerde vrij agressief tegen de brandweerlui en de mensen van Sea Life die hem kwamen helpen. Maar uiteindelijk konden ze hem in een mand drijven. Na een kleine autorit werd hij terug vrijgelaten.