Zij-instromers in onderwijs haken af door gebrek aan jobzekerheid

Bovendien is het voor basisscholen niet eenvoudig om zij-instromers aan te trekken. "Kinderen in het eerste leerjaar moeten leren lezen en schrijven", vertelt De Vleesschauwer in "De ochtend". "Dus om voor de klas te staan in het basisonderwijs, moeten zij-instromers pedagogische ervaring hebben. In het secundair onderwijs volstaat het dat ze ervaring hebben in het lesvak vanuit een eerdere job."