Zorgsector wil drie jaar na start coronapandemie het mondmasker kwijt

"We zien ook dat het steeds moeilijker wordt om die mondmaskerplicht te handhaven", gaat Vermassen verder. "Veel patiënten zijn het niet meer gewoon om een masker te dragen, vergeten het ook vaak en als ze dan in het ziekenhuis aankomen, moeten we hen daar op aanspreken."

"De maatregel wordt stilaan ook disproportioneel en kan niet echt meer verantwoord worden op basis van covid. Maskers dragen is goed in een aantal omstandigheden, wanneer een virus circuleert of er veel infecties zijn. Maar de discussie om het gewoon te laten vallen, voeren we steeds vaker."

Vermassen krijgt daarbij bijval van de eerstelijnszorg. "We mogen niet in maskermoeheid vervallen. De maatregel moet proportioneel worden ingezet", zegt Jeroen van den Brandt van huisartsenvereniging Domus Medica in Het Nieuwsblad.