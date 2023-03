17-jarig meisje met step in levensgevaar na aanrijding in Kruisem

"De bestuurder treft weinig schuld", gaat de burgemeester verder. "Hij kon het meisje niet meer ontwijken. Ze had de wagen blijkbaar niet zien aankomen en is zo met haar step onder de wagen terechtgekomen. Ze is nu levensgevaarlijk gewond en overgebracht naar het UZ in Gent." De precieze omstandigheden worden verder onderzocht.