20 jaar na de Amerikaanse invasie: “Voor de Iraakse jongeren is het nu of nooit”

Het is deze week twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten Irak binnenvielen. Jarenlang beheerste het land de hoofdpunten, maar vandaag horen we er eigenlijk niet meer zoveel over. Brussels ondernemer Hassan Al Hilou heeft Iraakse roots en vertelt in "Vranckx & Byloo" over de mogelijkheden én uitdagingen van het land: “Mijn generatie groeide op met oorlog, maar is vandaag klaar om aan de toekomst van Irak te bouwen.” Beluister de podcast hier of op VRT MAX.