ACOD dreigt met staking tegen onveiligheid in de gevangenis van Hasselt

"Al jaren geven het personeel en de bonden signalen over de veiligheidssituatie in de gevangenis van Hasselt", zo klinkt het bij de ACOD. Die had al eerder geklaagd over defecte en uitvallende veiligheidsapparatuur, camera's die niet meer werkten, drugs in de gevangenis en het gebrek aan controle daarop, agressie tegen het personeel, tijdelijke personeelsleden die banden hadden met gedetineerden, ... "Maar de signalen vanop de werkvloer werden door de directie telkens genegeerd zodat het personeel zich onveilig voelt", zegt ACOD.