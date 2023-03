Acties bij Delhaize-winkels gaan voort: ruim 100 supermarkten in eigen beheer blijven vandaag dicht

"De stakingsbereidheid bij het personeel is zeer groot", vertelt Koen De Punder van de christelijke vakbond. "De aankondiging van 7 maart heeft er stevig ingehakt, het is als een bom aangekomen. Er is veel frustratie en boosheid door de onzekerheid." De Punder vermoedt dat ook maandag een groot aantal winkels de deuren zullen sluiten.

Dinsdag is er een eerste sociaal overleg over de kwestie, maar volgens De Punder is het nog maar een eerste van meerdere sessies, waardoor de vakbonden wellicht nog niet alle informatie gaan krijgen, denkt hij. "Daarom verwacht ik nog niet te veel veranderingen vanaf dinsdag." Al zal voor het personeel het financiële plaatje ook wel beginnen mee te spelen na verschillende dagen van staking.