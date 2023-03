152.000 gezinnen kunnen vanaf 2024 bon van 250 euro aanvragen om capaciteitstarief te compenseren

Gezinnen of alleenstaanden die weinig stroom verbruiken en daardoor meer betalen door het capaciteitstarief, hebben recht op een bon van 250 euro. Daarmee kunnen ze energiezuinige huishoudtoestellen kopen of huren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en is ons bevestigd door Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie (N-VA).