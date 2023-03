Onze man in Taiwan: "China zit in het hoofd van de Taiwanezen"

Maar niet iedereen denkt er zo over. In de hoofdstad Taipei komt er vaak een glimlach op het gezicht van de Taiwanezen als de spanningen met China ter sprake komen. We zijn het zo gewoon, klinkt het dan. Al van toen de nationalistische tegenstanders van Mao – en zijn communisten – in 1949 naar Taiwan vluchtten en er hun eigen staat oprichtten, hangt de dreiging van een invasie in de lucht.

Een van de inwoners drukt het nogal plastisch uit. “Stel je voor dat er al van bij je geboorte in jouw omgeving iets aan het stinken is. Na een tijdje ruik je dat niet meer. Al zit de Chinese dreiging altijd wel ergens in het achterhoofd, voor ons inwoners van Taiwan is het iets waar we aan gewend zijn geraakt.”