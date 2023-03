Vlaams minister Demir wil bladzijde omdraaien na stikstofcrisis, "maar er zijn wonden geslagen"

Dat akkoord is er nu wel, maar Demir had ook een stok achter de deur voor als het politieke overleg toch zou zijn misgelopen, zo bevestigt ze: een stikstofbeslissing doorduwen via een "ministeriële instructie", een eenzijdige beslissing van haar kant dus. "Dat was een scenario, maar dat was niet mijn voorkeursscenario. Ik heb daar niet mee gedreigd, maar ik denk dat iedereen die aan tafel zat dat in het achterhoofd had. Ik heb dat ook gedaan na het stikstofarrest in 2020 en ik ging dat opnieuw doen als er geen alternatief was."