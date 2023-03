"Op de noodcentrale met een muts op en onder een dekentje": onvrede bij federale politie over energiemaatregelen

"19 graden is veel te koud", zegt Joery Dehaes van de christelijke politievakbond daarover aan VRT NWS. "Mensen op de noodcentrale werken nu met een muts op en een dekentje op de schoot." Elektrisch bijverwarmen is niet meer toegestaan, behalve in verouderde gebouwen waar de temperatuur precies instellen niet mogelijk is.

"De temperatuursrichtlijnen worden lager gezet in gemeenschappelijke ruimtes waar geen werkplekken zijn gevestigd", klinkt het nog in de nota. Hier en daar kan het binnen dus nog kouder zijn dan 19 graden. Ook eigen elektrische toestellen gebruiken, zoals een koffiezet of waterkoker, of het opladen van de batterij van een elektrische fiets is niet meer toegestaan.