Schutter Hamburg kreeg in februari nog politie over de vloer na anonieme tip: wapen werd niet in beslag genomen

Bij het onaangekondigd politiebezoek in februari werd de wapenvergunning van de man bekeken, en of alles - wapen en munitie - volgens de regels was opgeborgen. De man, die geen strafblad had, werkte voorbeeldig mee. Hij kreeg enkel een mondelinge waarschuwing voor een "los projectiel" dat niet in de wapenkluis lag. Niets wees ook op mentale problemen.



De man (35) was een oud-lid van Jehova's Getuigen. Over zijn motieven wordt voorlopig nog in het duister getast, maar de politie stelt dat het duidelijk was dat hij haatgevoelens koesterde. "Philipp F. zou een bijzondere haat hebben gekoesterd naar gelovigen toe, vooral naar de Getuigen en zijn voormalige werkgever", aldus de politie op een persconferentie.



Bij het bloedbad eerder deze week kwamen acht mensen om, onder wie een ongeboren kind en de schutter. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken pleit ervoor om de wapenwet te hervormen. Een verbod op semi-automatische geweren en psychische tests behoren tot de voorstellen. De dader was sinds december in het bezit van een wapenvergunning.