Honderdduizenden Fransen alweer de straat op tegen optrekken pensioenleeftijd

In Frankrijk zijn opnieuw honderdduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. Volgens de vakbonden waren er in totaal een miljoen betogers, volgens de ordediensten 368.000. Het lijkt erop dat het aantal betogers deze keer lager is dan bij vorige betogingen tegen de hogere pensioenleeftijd.