In Houthalen-Helchteren gaan Vooruit, CD&V en Groen samen als HOPPAH naar de kiezer

HOPPAH wil naar eigen zeggen constant zijn inwoners betrekken. “Dit jaar organiseren wij acht HOPPAH-cafés in de wijken en deelgemeentenvan Houthalen-Helchteren. Op deze momenten denken inwoners mee over thema’s die hen na aan het hart liggen. Tegelijkertijd geven ze daar aan wat hun wijk of deelgemeente nodig heeft. Begin volgend jaar brengen we vervolgens alle ideeën en mensen samen in een eerste HOPPAH-congres. Daar leggen we ook een concreet programma voor de toekomst vast. Vanaf dan komt er elk jaar zo'n congres", besluit Hanne Kellens.