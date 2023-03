Alken-Maes organiseert jobdag voor kandidaten voor 20 nieuwe jobs

"De brouwerij bestaat 100 jaar", zegt De Meester. "We zijn ongelooflijk fier op het traject dat we de afgelopen 100 jaar hebben afgelegd en daar willen we nog eens 100 jaar bij doen. We investeren nu in de flessenlijn en extra mensen om voornamelijk de extra volumes voor de export te kunnen ondersteunen." Later dit jaar volgt er meer informatie over extra brouwinstallaties en er zal ook een gepast verjaardagsfeest georganiseerd worden.