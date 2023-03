Kinderen onderzoeken en verzorgen zieke teddybeer in UZ Leuven

"Het doel van Teddy Bear Hospital is om op een zo laagdrempelig mogelijke manier kinderen in contact te brengen met medische termen, witte jassen en alles wat bij een consultatie of onderzoek in het ziekenhuis komt kijken", gaat Helena verder. "Wij simuleren een ziekenhuisomgeving in het vaardigheidscentrum van het UZ Leuven, waarbij de kinderen verschillende stations, zoals radiologie, tandarts, laboratorium, operatiekwartier, ... doorlopen met hun knuffelbeer."