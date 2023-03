Volgende week begint warm: maandag wordt het 17 graden, maar wel met een strakke wind

Komende maandag kan de temperatuur oplopen tot maar liefst 17 graden Celsius. Maar het is een eendagsvlieg, want dinsdag zouden we overdag opnieuw onder de 10 graden duiken. Bovendien belanden we maandag in een stevig windveld, en het gaat ook opnieuw regenen. Op echte lente is het nog even wachten, maar het weekend van 18 en 19 maart kondigt zich aan als veelbelovend.