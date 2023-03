Noorse oppergod Odin werd 150 jaar eerder vereerd dan gedacht

Odin was de oppergod van de Noorse mythologie. Die Noorse mythologie kent grotendeels dezelfde goden en helden als de Germaanse mythologie met ietwat andere namen.

Zo is Wodan de Germaanse naam voor Odin en wordt zijn zoon Thor, Donar genoemd. De Noorse/Germaanse goden leven trouwens nu nog verder in ons dagelijkse leven. Op zaterdag na zijn al onze dagen van de week genoemd naar een van hen.

"Hij is Odins man" op de munt verwijst wellicht naar de figuur waarvan een portret is gegraveerd op de bracteaat. Die onbekende man was vermoedelijk een lokale heerser of koning. Mogelijk liet hij zich door de Romeinen inspireren die de beeltenis van hun keizer graveerden op munten en sieraden. Het is wellicht geen toeval dat in de Vindelev-schat ook Romeinse voorwerpen gevonden zijn.

We weten dan wel niet wie de onbekende man was, we kennen dankzij de runologen wel zijn (bij)naam: "Jaga" of "Jagaz".