Ondanks verbod trekken tractoren naar Den Haag voor stikstofprotest, klimaatactivisten blokkeren de snelweg

In Nederland trokken tientallen tractoren in de vroege ochtend naar Den Haag, ondanks het verbod van de gemeente om met landbouwvoertuigen naar het centrum te rijden. De politie heeft tientallen tractoren van de weg gehaald. Het wordt een grote betogingsdag in Den Haag want naast boerenprotest tegen de plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, trekken ook de radicale klimaatactivisten van Extinction Rebellion naar Den Haag. Zij protesteren tegen de belastingvoordelen van fossiele brandstoffen en blokkeerden, ondanks het verbod van de gemeente, de A12.