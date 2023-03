Nieuwe mast en touwwerk: museumboot Mercator krijgt grondige renovatie

"Na de ingrijpende onderhoudswerken van de Amandine, investeren we nu op een duurzame manier in de Mercator, een van de meest iconische landmarks in Oostende", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Het schip moet hiervoor zijdelings aan de kade gelegd worden, wat ook de oorspronkelijke positie is van de Mercator."