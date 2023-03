Staking brandweer Brussel duurt voort: opgevorderde brandweerlieden komen niet opdagen

Volgens de woordvoerder komt de normale werking niet in het gedrang, “maar als we iets grotere interventies moeten doen en daarbij verschillende autopompen moeten inzetten, zullen we eventueel beroep doen op de brandweerzones van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Alle Brusselse zones zijn gedekt, verzekert Derieuw nog.