OverKop en jeugdwerking in Mechelen slaan de handen in elkaar om nog meer jongeren te bereiken

In Mechelen heeft OverKop een nieuw onderkomen gevonden in twee locaties in de J@M-lokalen van Oud Oefenplein en Abeel. Daar kunnen alle jongeren tussen 12 en 25 jaar voortaan terecht, ze vinden er een luisterend oor en kunnen gewoon zichzelf zijn. Daarmee lijkt OverKop na bijna 6 jaar werking in Mechelen in een degelijke structuur én infrastructuur ondergebracht te zijn.