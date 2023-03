Paul Magnette herverkozen als voorzitter PS

Paul Magnette is in oktober 2019 voor een eerste keer verkozen als kopman van de Franstalige socialisten. Toen haalde hij 95,4 procent van de stemmen.

In 2007 is Magnette naar voren geschoven als de "coming man" van de PS door toenmalig zwaargewicht Elio Di Rupo. Hij moest de door corruptie geteisterde partijafdeling van Charleroi schoonmaken. Sindsdien heeft hij verschillende politieke mandaten gehad, zowel in de federale als in de Waalse Gewestregering. Sinds 2013 is hij burgemeester van Charleroi.