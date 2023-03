Rook van loodsbrand in Zandhoven is tot in de verre omgeving zichtbaar

Het vuur ontstond zaterdag voor de middag in een van de bedrijven van een gebouw aan de Kleinheide in Zandhoven. De loods van het bedrijf is eerder afgelegen, waardoor het mogelijk langer heeft geduurd voor de brand is opgemerkt. Toen de brandweer aankwam, woedde het vuur in alle hevigheid, ook het dak van de loods stond in lichterlaaie.