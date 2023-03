Europese primeur: skelet van echte T-rex te koop

Fans van "Jurassic Park" en andere dinofielen opgelet: er wordt een volledig geraamte van een tyrannosaurus rex te koop aangeboden in Zürich. Dat is een Europese primeur, zegt veilinghuis Koller. In de Verenigde Staten zijn al drie dergelijke skeletten geveild. De meeste exemplaren staan al jaren in musea over de hele wereld. En ze zijn hoe dan ook uiterst zeldzaam.