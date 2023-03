Tienduizenden Israëli's demonstreren tegen hervorming rechtssysteem

Tienduizenden mensen zijn zaterdag op straat gekomen in Israël om te betogen tegen de geplande hervorming van de rechterlijke macht. Het gaat al om de tiende achtereenvolgende zaterdagavond van protest. Alleen al in de kuststad Tel Aviv gingen ongeveer 145.000 demonstranten de straat op, in Haifa ongeveer 50.000. Ook in Jeruzalem, Beersheba, Eilat en verschillende andere steden werd tegen de omstreden hervorming gemanifesteerd.