Twaalf verdachten opgepakt in onderzoek naar gewelddadige Brusselse stadsbende

"De gepleegde feiten worden gekenmerkt door een extreme gewelddadigheid", klinkt het bij het Brusselse parket. "De slachtoffers spraken af met vrouwelijke verdachten, maar ze werden op de plaats van afspraak opgewacht door mannelijke verdachten. Deze haalden onder meer de bankrekening van het slachtoffer leeg via de mobiele bankapp op de smartphone of via de bankkaart van het slachtoffer."