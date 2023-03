Varkensasiel in Diest voert opnamestop in

Momenteel worden er 300 dieren opgevangen in het asiel en daar blijft het voorlopig ook bij. "Want ons asiel zit overvol", vertelt Jo Dirix. "We moeten noodgedwongen een opnamestop invoeren. Er worden wel nog wat plaatsjes vrijgehouden voor heel dringende gevallen, voor als de diereninspectie langskomt met verwaarloosde dieren bijvoorbeeld. Maar voor de rest kunnen hier geen dieren meer terecht."