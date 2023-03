Vrouw uit Elsene bedwelmd door rook overgebracht naar ziekenhuis

Het waren de buren die contact opnamen met de hulpdiensten, nadat ze de rookmelder van het appartement in de Hervormingstraat hoorden afgaan. “Na aankomst heeft de brandweer een kleine brand aangetroffen op de eerste verdieping van het gebouw”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Het ging om een matras die vuur had gevat." Volgens Derieuw is de oorzaak van de brand accidenteel: het vuur ontstond nadat een sigaret op de matras beland was.