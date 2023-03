Ex-rijkswachter Willy Destrijker prijkt dit jaar als paassoldaat op de affiche van de Sint-Veroonmars in Lembeek  

In een nokvolle zaal De Kring in Lembeek, bij Halle, is de nieuwe paasaffiche onthuld om de Sint-Veroonmars op paasmaandag in Lembeek aan te kondigen. Elk jaar prijkt er op de affiche een sprekende foto van een paassoldaat. Dit jaar is de eer weggelegd voor Willy Destrijker van de soldatengroep Etat-Major.