75-jarige fietsster in kritieke toestand na aanrijding door auto in Aalst

Om 15 uur deze namiddag is een vrouw van 75 jaar aangereden door een wagen toen ze met haar fiets reed in Aalst. Het ongeval gebeurde in de Albrechtlaan, dicht bij het zwembad Aquatopia. De vrouw werd in zorgwekkende toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

"Over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment nog niets meer gekend", klinkt het bij burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Door het ongeval is de Albrechtlaan afgesloten voor alle verkeer en wordt iedereen omgeleid via de Zwembadlaan", besluit D'Haese.