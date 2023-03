161 miljard dollar winst in 1 jaar tijd: Saudische oliegigant Aramco breekt alle records door energiecrisis

Hogere vraag, hogere volumes, hogere prijzen, hogere winstmarges: voor de olie- en gasgiganten wereldwijd stroomt het geld binnen. Door de energiecrisis, die al was gestart vóór de oorlog in Oekraïne, maar door die oorlog helemaal losbrak, klommen de prijzen voor gas en olie in de loop van 2022 naar een bijzonder hoog niveau, om pas in de laatste maanden weer wat te milderen. Vandaag betaal je zowat 82 dollar per vat ruwe Brentolie, in de zomer vorig jaar was dat nog meer dan 120 dollar.