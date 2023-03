Dieven aan de haal met duur werkmateriaal op toekomstige wielerpiste in Heusden-Zolder

De gespecialiseerde Duitse firma Velotrack is bijna klaar met de afwerking van de houten wielerpiste. Dat is een secuur werk, want na de bouw van het onderstel moet dat plankje per plankje gebeuren. Daarbij is ook heel wat materiaal nodig: machines om te schroeven, zagen, schaven, boren, ... maar ook dure laserapparatuur. Begin deze maand zijn dieven aan de haal gegaan met het duurdere materiaal. De diefstal is pas dit weekend bekendgeraakt.