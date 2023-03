BBC in nauwe schoentjes na schorsing immens populaire presentator Gary Lineker

Toen Lineker in 2016 en 2018 ophef veroorzaakte met tweets over de brexit of over kindvluchtelingen, zei de BBC dat Lineker een freelancer was, en dat de strikte regels voor journalisten niet gelden voor sportpresentatoren. Volgens de richtlijnen van die tijd was het risico op partijdigheid kleiner "als een individu openlijk zijn mening uit over een gebied waar hij niet aan verbonden is, een sport- of wetenschapspresentator die iets zegt over politiek, bijvoorbeeld."

Sindsdien zijn de regels strenger geworden. Van presentatoren met een "hoog profiel" wordt een "extra verantwoordelijkheid" gevraagd in hun gebruik van sociale media. Sommigen noemen dat zelfs de "Lineker-clausule". Sommigen stellen zich de vraag of die regel eerlijk toegepast wordt. De laatste jaren zijn er meerdere voorbeelden van mensen die beschouwd worden als presentatoren en die "te ver" gaan zijn op Twitter, klinkt het.