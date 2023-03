"Honderden Oekraïense en Russische militairen omgekomen in één dag tijd in strijd om Bachmoet"

Belang Bachmoet?

Bachmoet is een klein stadje in de provincie Donetsk in het oosten van Oekraïne. De stad is strategisch niet erg belangrijk, een overwinning in de oostelijke stad zou vooral symbolisch een grote opsteker zijn voor de Russen. Volgens experts wil het Russische leger erg graag een overwinning laten zien aan het Russische volk. Bovendien zal de Wagnergroep waarschijnlijk een aanzienlijke financiële beloning opstrijken als het de stad kan veroveren, ondanks het grote aantal gesneuvelde soldaten.