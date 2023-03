Honderden werken van overleden Ella Nicolaï te koop in Hasselt: "Haar kunstwerken zijn stukken van haar ziel"

De werken die niet verkocht raken, zullen waarschijnlijk verkocht worden voor goede doelen. "In Pepinster in Wallonië kunnen ze bijvoorbeeld nog steeds veel hulp gebruiken. Ella Nicolaï was ook iemand die heel begaan was met wat er in de wereld gebeurde dus zij zou dat zeker gewild hebben. Ze was zo'n warme, lieve en grappige persoon die door iedereen graag gezien werd", besluit Daniëlle glunderend.

De prijzen van Nicolaï's kunstwerken variëren per kunstwerk en kunnen gaan van 100 euro tot 250 euro of meer. Nog tot volgende week zaterdag kan je ze kopen aan de Melkvoetstraat 60 in Hasselt.