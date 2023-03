Hoofdredactie NOS Sport stapt dan toch onmiddellijk op na jarenlang grensoverschrijdend gedrag op de redactie

Gisteren verschenen in een artikel in de Volkskrant meer details over dat grensoverschrijdend gedrag en de pesterijen op de werkvloer. De Volkskrant sprak met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen van NOS Sport. In het artikel staat onder meer dat presentatoren Tom Egbers en Jack van Gelder grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoonden.

Intussen verschijnt Tom Egbers voorlopig niet meer op het scherm. Zijn echtgenote Janke Dekker heeft zich ook al teruggetrokken als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Donderdag was al aangekondigd dat de hoofdredactie van NOS Sport naar aanleiding van die berichten over grensoverschrijdend gedrag "op termijn" zouden vertrekken. Het aftreden ging gefaseerd gebeuren "om de continuïteit van de sportverslaggeving te garanderen".

Die beslissing kreeg heel wat kritiek. Onder meer door de beroepsvereniging van vertrouwenspersonen die het beschouwde als een zeer kwalijk signaal naar de slachtoffers toe. Na al die kritiek is nu dus beslist dat de vierkoppige hoofdredactie "per direct" gaat vertrekken. Het gaat om hoofdredacteur Maarten Nooter en zijn drie adjuncten Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen. Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld, die aanblijft tot een nieuwe hoofdredacteur is geworven. Daarna wordt een nieuwe hoofdredactie samengesteld.