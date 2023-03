Man levensgevaarlijk gewond en enorme ravage na brand en explosie in Ekeren

De brand werd vanmorgen omstreeks half zeven opgemerkt op de gelijkvloerse verdieping van een appartement in de Prinshoeveweg in Ekeren. Het vuur is ontstaan aan de achterkant van het gebouw, maar de oorzaak is nog onduidelijk.



De brand veroorzaakte een explosie met een drukgolf door het gebouw. Het appartement op de gelijkvloerse verdieping werd vernield, ook een appartement op de tweede verdieping is zwaar beschadigd, maar op de eerste verdieping bleef de schade beperkt.