Man uit Diksmuide sterft maand na huwelijk door agressieve kanker

In mei vorig jaar kreeg Milko het nieuws dat een tumor achter zijn blaas zat, die uitgezaaid was naar zijn longen en lever. "De dokters hadden niet zo veel hoop maar we gingen ervoor. De chemo leek Milko ook te helpen. Tot we op kerstdag nog maar eens een klap kregen: de hoofdpijn die Milko had, kwam door een nieuwe tumor, deze keer in zijn hoofd."

Zondagochtend werd Milko in een kunstmatige coma gebracht en kreeg de familie te horen dat hij wellicht snel zou sterven "Het is een kleine troost dat hij nu geen pijn meer hoeft te lijden. De kindjes beseffen het niet allemaal. Ze weten enkel dat papa een sterretje aan de hemel is", zegt Brandy.