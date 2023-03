Meer dan 100 arrestaties in Iran in onderzoek naar vergiftigde schoolmeisjes

Wie zijn de MEK?



De Mujaheddin-e-Khalgh of Volksmujaheddin (MEK) werd in 1965 opgericht tijdens het regime van Shah Reza Pahlavi. De MEK verzette zich tegen de Shah en voerde strijd om die dictatuur omver te werpen.



Na de Iraanse revolutie en de vlucht van de Shah steunden de MEK in 1979 de grootayatollah Ruhollah Khomeini. Maar hij zette de MEK buiten spel. Als reactie namen de MEK de wapens op tegen Khomeini. De beweging werd door Khomeini onderdrukt en duizenden leden werden geëxecuteerd. Het is een beweging die nog steeds het Iraanse regime omver probeert te werpen en te destabiliseren, vooral van buiten Iran.



De MEK stond op de lijst van terroristische organisaties, maar werd in 2009 door de EU geschrapt, de VS deed dat in 2012. "Het is de meest radicale groep die voor een verandering van het regime is. Voor bepaalde Amerikaanse politici, die van het Iraanse regime af willen, zijn ze een geldig alternatief", weet Irandeskundige Peyman Jafari.