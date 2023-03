Motorrijder zwaargewond na frontale botsing met auto in Diksmuide

"De klap was vrij hevig want de man werd over de motorkap van de auto geslingerd en kwam in de grasberm terecht. Zowel onze politiediensten als een ziekenwagen snelden ter plaatse. Aanvankelijk was het niet duidelijk of de man in levensgevaar verkeerde en waren ook niet alle omstandigheden van het ongeval duidelijk."

Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de man niet in levensgevaar verkeert, maar dat hij wel er wel zware verwondingen aan overhoudt. Ook een fietser raakte betrokken bij het ongeluk. Hij bleef net zoals de bestuurder van de wagen ongedeerd. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.