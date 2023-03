Nieuwe aanhouding in onderzoek naar gijzelingsplannen in Antwerpse drugsmilieu

De zeven personen die in oktober in Duffel zijn opgepakt zitten nog altijd in de cel, ondertussen is daar nog een achtste verdachte bijgekomen en vrijdag heeft de onderzoeksrechter dus een negende aangehouden, een Antwerpenaar. Vorige maand zijn in het onderzoek naar de drugsfeiten en de gijzeling in september verschillende huiszoekingen gedaan en ook nog eens zes verdachten aangehouden.