Campagne geeft ouderen een stem over zorg: "Huidige zorg komt niet overeen met hoe zij het zélf zien"

Op de website www.bepaaljeverhaal.be kunnen ouderen een vragenlijst invullen om hun eigen verwachtingen duidelijk te maken. "Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover hulp vragen aan hun kinderen, of aan hun buren? Wat denken ze van zorgrobots en andere zorgtechnologie? En er wordt veel gesproken over cohousen met generatiegenoten, maar hoe kijken zij daar zelf naar?" Ouderen kunnen zelf ook heel concrete voorstellen doen die de verandering in gang kunnen zetten.



Ook organisaties kunnen meedoen en "denkmomenten" organiseren. "Kleine groepjes ouderen gaan dan samen in gesprek over prangende vragen over de ouderenzorg. Elke vereniging, ouderenraad, middenveldorganisatie, stad of gemeente kan zo'n moment organiseren", klinkt het. Alle nodige info om zo'n moment te organiseren, vind je op de campagnewebsite.