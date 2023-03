Belangrijke geldschieter van Amerikaanse techindustrie is failliet: gaan wij ook nattigheid voelen?

Eind vorige week was de impact ook al merkbaar op de beurzen. Voor het aandeel van SVB geschorst werd, ging de koers helemaal onderuit. Ook heel wat andere banken zakten fors in waarde. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar dus ook bij ons in Europa. Heel wat beleggers vrezen dat dit het begin zou kunnen zijn van een nieuwe bankencrisis.

Zo'n nieuwe bankencrisis zouden we natuurlijk ook bij ons kunnen voelen. Het faillissement van SVB is het grootste faillissement in de financiële sector sinds die bankencrisis van 2008. "De situatie is niet helemaal vergelijkbaar", zegt Erik Joly, hoofdeconoom bij ANB AMRO aan VRT NWS. "De kans dat dit echt uitdeint over de hele financiële sector is eerder beperkt."